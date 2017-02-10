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'nin yeni amiral gemisi Xpeira XZ2'nin fotoğrafları sızdırıldı

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 11:53
Etiketler:
sony sony xperia Sony Xpeira XZ2 Sony Xperia XZ Xperia XZ Xperia XZ2
Sony'nin yeni amiral gemisi Xpeira XZ2'nin fotoğrafları sızdırıldı

Yeni XZ nasıl görünüyor?

Hasan Uğur Nayır

, son günlerde atak yaparak sızıntı liginde yükselmeye başladı. Daha Xperia XA2'nin fotoğrafları yeni sızdırılmışken, başka bir kaynak tarafından 'ye ait olduğu iddia edilen birkaç bulanık fotoğraf yayınlandı.

Sızıntı birkaç fotoğraf var ve belirsiz bazı sonuçlara varmak için araştırma çalışması yapmak zorundayız. Öncelikle 4 adet Sony telefonu içeren fotoğraf görüyoruz. Kaynak, sağ alt köşedeki cihazın Xperia XZ2 olduğunu iddia ediyor.

Sol taraftaki cihazlar sanki Sony'nin daha eski tasarımına sahip. Daha az yuvarlak köşeler, gümüş çerçeve var. Sol alttaki cihaz belki Xperia Z Ultra olabilir. 6.4 inç'lik bir canavar. Böylece oranlara ufaktan inebiliriz. Bu açıdan bakarsak XZ2, önceki modelden belki biraz daha büyük olabilir.

Gizemli kaynağın sağladığı diğer küçük bilgilere bakarsak, XZ'de 3 GB olan RAM, XZ2'de 4 GB'a yükseltilmiş. Parmak izi okuyucu halen yan taraftaki güç düğmesinde bulunuyor.
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Ktp Ktp

Sony şu çerçeveleri inceltmeye ne zaman başlıycak merak ediyorum

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cevapla 10.02.2017 13:40
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