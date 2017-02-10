Siyah iPhone 7'de boya atma sorunu mu var?

iPhone 5 kullanan kişilerin bazıları hemen boya atma sorununu hatırlayacaktır. Geçtiğimiz dönemde birçok kullanıcı, iPhone 5 modelinde boya atma sorununun olduğunu dile getiriyordu. Şimdi ise aynı sorundan iPhone 7 kullanıcıları şikayetçi.

Apple'ın Destek forumuna baktığımızda birçok iPhone 7 kullanıcısı siyah renkli cihazında boya atma sorununun olduğunu belirtiyor. Raporlara göre siyah renkli iPhone'ların boyaları bir süre kullanıldıktan sonra çıkmaya başlıyor. Özellikle kenar kısımlarda, portların olduğu bölümlerde nokta nokta boyalar çıkmış gibi görünüyor.

Bu konuyla ilgili kullanıcıların bazıları, bu sorundan dolayı Apple'ın cihazlarını değiştirdiğini söylüyor. Ancak bu konuda Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Peki siz benzer bir sorun yaşadınız mı? Başınızdan geçenleri bize yazabilirsiniz.