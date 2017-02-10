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Siyah 'de boya atma u mu var?

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 18:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 18:47
Etiketler:
apple iphone 7 siyah iPhone 7 sorun problem
Siyah iPhone 7'de boya atma sorunu mu var?

'ın yeni siyah renkli modellerini kullanan kullanıcılar forumlarda cihazlarının boya attığını belirtiyorlar.

Emre Çetinkaya

iPhone 5 kullanan kişilerin bazıları hemen boya atma unu hatırlayacaktır. Geçtiğimiz dönemde birçok kullanıcı, iPhone 5 modelinde boya atma sorununun olduğunu dile getiriyordu. Şimdi ise aynı sorundan iPhone 7 kullanıcıları şikayetçi.

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'ın Destek forumuna baktığımızda birçok iPhone 7 kullanıcısı siyah renkli cihazında boya atma sorununun olduğunu belirtiyor. Raporlara göre siyah renkli iPhone'ların boyaları bir süre kullanıldıktan sonra çıkmaya başlıyor. Özellikle kenar kısımlarda, portların olduğu bölümlerde nokta nokta boyalar çıkmış gibi görünüyor.

Bu konuyla ilgili kullanıcıların bazıları, bu sorundan dolayı Apple'ın cihazlarını değiştirdiğini söylüyor. Ancak bu konuda Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Peki siz benzer bir sorun yaşadınız mı? Başınızdan geçenleri bize yazabilirsiniz.
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Raleigh Raleigh

P3 Renk gamıyla dediklerine göre en güzel ekrana sahip(?) bu telefon başka bir sürü sorunuyla uzaktan bakınca çok beğenilen ama yakından tanıyınca ruhsal problemleriyle insanda kaçma isteği uyandıran hatunlara benziyor.Makyaj akıncaya kadar her şey güzel ama sabah yanında uyanmak istemeyebilirsiniz

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.02.2017 19:00
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