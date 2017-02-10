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'un ilk ları yolda!

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 10:19
Etiketler:
apple lg samsung katlanabilir telefon amoled esnek ekran
Samsung'un ilk katlanabilir telefonları yolda!

Dokunmatik bir istiridye gibi.

Mahmut Saral

Güney Koreli Samsung, 2017 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla ilk katlanabilir telefonlarını görücüye çıkarabilir. Sizin de bildiğiniz gibi, son yıllarda birçok firmanın bu yönde hem patent başvuruları hem de prototip çalışmaları var.

Digitimes'ta yer verilen biilerde, bu telefonlarda esnek Amoled ekran teknolojisi kullanılacak. İlk etapta sınırlı sayıda üretilecek olan telefonlar, tıpkı eski tip kapaklı telefonlar gibi olacak. Bir kapakta tuşlar, diğer kapakta da ekran.

Sanayi kaynakları, bu tip telefonların seri üretimi için ise 2018 yılının ikinci yarısını işaret ediyor. Bakalım Apple ve LG gibi üreticilerin de bu yönde yeni çalışmaları olacak mı...
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