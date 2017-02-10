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yeni bir güncellemesi daha yayınladı

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 14:45
Etiketler:
samsung Galaxy S5 Plus S5 Neo google android güvenlik
Samsung yeni bir güvenlik güncellemesi daha yayınladı

Güney Koreli üretici telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Yazılım paketlerinde ne gibi değişiklikler var?

Hasan Uğur Nayır

Galaxyclub.nl sitesinin haberine göre , Galaxy S5 Plus ve S5 Neo akıllı telefonları için yeni bir güncelleme çıkardı. Avrupa bölgesinde yayınlanan yazılım paketi, ocak ayı Android güvenlik iyileştirmelerini içeriyor.

'ın güncelleme sürümü XXS1CAQ7, ancak 'nun sürüm numarası henüz doğrulanmadı. Güncelleme içeriğinde başka bir değişiklik olup olmadığı tam belli değil.
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