Samsung yeni bir güvenlik güncellemesi daha yayınladı

Hasan Uğur Nayır

Galaxyclub.nl sitesinin haberine göre Samsung, Galaxy S5 Plus ve S5 Neo akıllı telefonları için yeni bir güncelleme çıkardı. Avrupa bölgesinde yayınlanan yazılım paketi, ocak ayı Android güvenlik iyileştirmelerini içeriyor.

Galaxy S5 Plus'ın güncelleme sürümü XXS1CAQ7, ancak S5 Neo'nun sürüm numarası henüz doğrulanmadı. Güncelleme içeriğinde başka bir değişiklik olup olmadığı tam belli değil.