İşte Samsung'un Bixby logosu

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli dev üretici yakında çıkacak olan yeni sanal asistanı Bixby'nin logosu için Avrupa Ticari Marka ve Tasarım Kurumuna marka başvurusu yaptı.

B gibi görünen logonun başvuru açıklamasında, akıllı telefonlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bilgisayarlar üzerinden bilgi alışverişini sağlayan etkileşimli bilgisayar yazılımı ibaresi yer alıyor.

Söylentilere göre Bixby, 7-8 dilde (Muhtemelen İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce ve İspanyolca) konuşabilecek. Ayrıca Samsung Pay entegrasyonu da var.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın, 29 Mart'ta resmen açıklanması, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise satışa çıkması bekleniyor.