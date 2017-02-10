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İşte 'un logosu

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Giriş Tarihi: 10.02.2017, 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 17:01
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Bixby Samsung Pay
İşte Samsung'un Bixby logosu

'le birlikte tanışacağımız 'nin logosu ortaya çıktı.

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli dev üretici yakında çıkacak olan yeni sanal asistanı 'nin logosu için Avrupa Ticari Marka ve Tasarım Kurumuna marka başvurusu yaptı.

B gibi görünen logonun başvuru açıklamasında, akıllı telefonlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bilgisayarlar üzerinden bilgi alışverişini sağlayan etkileşimli bilgisayar yazılımı ibaresi yer alıyor.

Söylentilere göre Bixby, 7-8 dilde (Muhtemelen İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce ve İspanyolca) konuşabilecek. Ayrıca Pay entegrasyonu da var.

Samsung ve 'ın, 29 Mart'ta resmen açıklanması, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise satışa çıkması bekleniyor.
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