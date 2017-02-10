iPhone 8 söylenti ve tahminleri devam ediyor

Apple'ın sıradaki iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğine yer verileceğine dair daha önce de birçok söylenti ve tahmin haberi gelmişti. Bunlara şimdi bir tanesi daha eklendi.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın eylül ayında 3 tane iPhone 8 modelini satışa sunacağını ve bu üç modelde de kablosuz şarj desteği olacağını belirtti. Ek olarak analist, en gelişmiş iPhone 8 modelinin 5.8 inç OLED ekrana sahip olabileceğini de söylüyor.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.