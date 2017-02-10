| Üye ol | 10 Şubat 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

8 söylenti ve tahminleri devam ediyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 10.02.2017, 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2017, 16:07
Etiketler:
apple oled kablosuz şarj iphone iphone 8
iPhone 8 söylenti ve tahminleri devam ediyor

Mesela, 3 modelden söz ediliyor.

Mahmut Saral

Apple'ın sıradaki iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğine yer verileceğine dair daha önce de birçok söylenti ve tahmin haberi gelmişti. Bunlara şimdi bir tanesi daha eklendi.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, 'ın eylül ayında 3 tane iPhone 8 modelini satışa sunacağını ve bu üç modelde de desteği olacağını belirtti. Ek olarak analist, en gelişmiş 8 modelinin 5.8 inç OLED ekrana sahip olabileceğini de söylüyor.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16644
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın