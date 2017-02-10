1000 dolarlık iPhone iddiası daha inandırıcı olmaya başladı

Hasan Uğur Nayır

Yeni nesil iPhone'lar hakkındaki söylentiler kafaları iyice karıştırıyor. iPhone 7s, iPhone 7s Plus'la birlikte iPhone 8 veya iPhone X adında özellikleri üst düzey bir telefonun çıkacağı ileri sürülüyor. Sözde bu telefon daha büyük ve yüksek çözünürlükte OLED ekrana sahip olacakmış. Bir de Apple'ın klasik boyutları olan 4.7 inç ve 5.5 inç'lik modeller arasında, 5 inç'lik başka bir iPhone daha ekleyebileceği de rivayet ediliyor. Bu da ayrı bir dosya konusu olur. Ancak dedikoduların ortak buluştuğu nokta ise kablosuz şarj özelliği.

Adını duyduğumuz zaman artık yıllardır gerçekten tanıdığımız biri olarak sandığımız Ming-Chi Kuo, yeni bir öngörü raporu yayınladı ve üç yeni iPhone'da kablosuz şarjın olacağını tekrardan dile getirdi. Buraya kadar şaşırtıcı bir şey yok, ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor.

Kuo'ya göre kablosuz şarj akıllı telefonların dahili sıcaklığını artırdığından, Apple, OLED ekrana sahip iPhone modelinde yeni bir 3D Touch modülü kullanacak. Bu yeni 3D Touch modülünde grafit levha katmanı yer alacak ve böylece cihazın aşırı ısınmasından arızalanmasını engelleyecek.

Yeni 3D Touch modülü eskisinden 5 dolar daha pahalı olabilir ve bunu OLED panelin söylenen maliyetine eklediğinizde (Daha önce kullanılan LCD'lerin iki katı kadar pahalı), 1000 dolar veya daha üstü fiyata sahip iPhone modeli olasılığı artıyor.