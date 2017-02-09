Xperia Z5, Z3+ ve Z4 Tablet için Android 7.0 Nougat yeniden dağıtılıyor!

Sony, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Xperia Z5 ailesi, Z3+ ve Z4 Tablet modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ancak sonrasında güncellemede bazı sorunların olduğu, düzeltildikten sonra güncellemenin dağıtımlarına devam edileceği belirtilmişti.

Şimdi gelen bilgilere göre taahhüt edildiği gibi Xperia Z5, Z3+ ve Z4 Tablet için Android 7.0 Nougat güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı. Bu güncellemenin 32.3.A.0.376 model numarasına sahip olduğu belirtiliyor. Önceki güncelleme ise 32.3.A.0.372 model numarasına sahipti.

Peki siz güncellemeyi almaya başladınız mı?