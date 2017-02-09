Samsung, MWC 2017'de bükülebilir telefonunu gösterebilir!

Bükülebilir akıllı telefonlar uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bu modellerin piyasaya çıkmasının en azından 2017'nin 3. hatta 4. çeyreğini bulabileceği belirtiliyordu. Ancak bizler Samsung'un üzerinde çalıştığı bükülebilir akıllı telefon prototipini çok daha önceden görebiliriz.

Pocketnow'da yer alan habere göre Samsung, bu ayın sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarına yeni bükülebilir akıllı telefon prototipini de getirecek.

Ancak Samsung'un prototipini "kapalı kapılar ardında" göstermesi bekleniyor. Biz yine de fuar içerisinde bu prototip ile ilgili sızıntılar olacağı kanaatindeyiz.

Öte yandan Samsung'un fuarda partnerlerinden prototipi için geri bildirimler almayı ve cihazın gelişim sürecine katkıda bulmayı umuyor.