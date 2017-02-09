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, 'de unu gösterebilir!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 12:17
Etiketler:
samsung MWC 2017 akıllı telefon bükülebilir telefon
Samsung, MWC 2017'de bükülebilir telefonunu gösterebilir!

Gelen raporlara göre bu ay düzenlenecek olan fuarına prototiplerini de getirecek.

Emre Çetinkaya

Bükülebilir lar uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bu modellerin piyasaya çıkmasının en azından 2017'nin 3. hatta 4. çeyreğini bulabileceği belirtiliyordu. Ancak bizler Samsung'un üzerinde çalıştığı bükülebilir akıllı telefon prototipini çok daha önceden görebiliriz.

Pocketnow'da yer alan habere göre , bu ayın sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarına yeni bükülebilir akıllı telefon prototipini de getirecek.

Ancak Samsung'un prototipini "kapalı kapılar ardında" göstermesi bekleniyor. Biz yine de fuar içerisinde bu prototip ile ilgili sızıntılar olacağı kanaatindeyiz.

Öte yandan Samsung'un fuarda partnerlerinden prototipi için geri bildirimler almayı ve cihazın gelişim sürecine katkıda bulmayı umuyor.
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