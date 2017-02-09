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yeni leri ve 'u duyurdu

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 00:40 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 00:58
Etiketler:
google mobil Android Wear 2.0 akıllı saat Watch Style Watch Sport lg
LG yeni akıllı saatleri Watch Style ve Watch Sport'u duyurdu

, ile işbirliği kapsamında 'lı yeni leri ve 'u duyurdu.

Emre Çetinkaya

LG ile Google işbirliği kapsamında yeni leri Watch Style ve Watch Sport'u açıkladı. Bugün açıklanan Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip ilk akıllı saatler olan ve , belirtilene göre ABD'de yarın yani 10 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

Bu cihazlardan LG Watch Style modeli 1.2-inç 360x360 piksel çözünürlüğe sahip yuvarlak P-OLED ekrana sahip. Ayrıca cihazda, ortam ışığı sensörü, Bluetooth/Wi-Fi, Snapdragon Wear 2100 yonga seti, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 240mAh pil gibi özellikler bulunuyor.

Kablosuz şarj olabilen cihazın ayrıca, deri kayışı, paslanmaz çelik gövdesi ve IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası var.

Watch Style'ın titanyum versiyonu 249$, gümüş versiyonu ise 279$'a satışta olacak.

İili: Android Wear 2.0 duyuruldu, hangi cihazları destekliyor?

Watch Sport modeli ise, 1.38-inç 480x480 piksel çözünürlüğe sahip P-OLED ekran, Snapdragon Wear 2100 yonga seti, 768MB RAM, 4GB dahili hafıza, 430mAh pil gibi özelliklerle geliyor.

Akıllı saatlerde gördüğümüz her türlü sensör ve bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz ayrıca, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, GPS, NFC, kalp atış motinörü, barometre, ortam ışığı sensörü ve IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası özelliklerine sahip.

Titanyum Watch Sport modeli 349$ fiyat etiketiyle geliyor. Ayrıca cihazın Store'a özel koyu mavi özelliği bulunuyor.
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