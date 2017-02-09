Huawei Honor V9'un tanıtım tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Bu ay Huawei, yeni bir telefonu resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli şirket yayınladığı teaser görselde, Honor V9'u, MWC 2017'den bir hafta önce 21 Şubat'ta açıklayacak.

TENAA'da zaten cihaz listelenmişti. Listeye göre Honor V9'da 5.7 inç'lik QHD ekran, 8 çekirdekli 2.4 GHz'lik sistem çipi, 4/6 GB RAM seçenekleri, 64/128 GB depolama alanı bulunuyor.

Kullanılan kameralara bakarsak, telefonda 12+2MP çift ana kamera ve 8 MP selfie kamerası var. 184 gram ağırlığında olan cihazda, 3900 mAh pil ve arka tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcı yer alıyor.