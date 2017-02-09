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Plus'ın Note 7 ile aynı olacak!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 19:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 19:38
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus mobil pil kapasitesi Galaxy Note 7
Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesi Note 7 ile aynı olacak!

'un yeni akıllı telefonlarından Plus, modeliyle aynı yle geliyor.

Emre Çetinkaya

Samsung Galaxy S8 hiç şüphesiz ki bu yılın en beklenen akıllı telefonlarından birisi. Tüketicilerin görmeyi merakla beklediği Galaxy S8 ve S8 Plus, büyük bir sürpriz olmazsa 29 Mart'ta düzenlenecek olan bir basın etkinliğiyle resmen tanıtılacak.

Bu tarihe doğru ilerledikçe cihazlarla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün ise bu yeni modellerin pil kapasiteleri ortaya çıktı.

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Galaxy Note 7 ile aynı!

Kore kaynaklı The Investor'ın raporlarına göre Samsung Galaxy S8'de 3,000 mAh, Galaxy S8 Plus modelinde ise 3,500 mAh değerinde pil olacak. Yani S8 Plus'ın modeliyle aynı olacak.

Yayınlanan raporda bu değerlerin yetkililerinin "son kararları" oldukları da yazıyor.
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