Galaxy S8 Plus'ın pil kapasitesi Note 7 ile aynı olacak!

Samsung Galaxy S8 hiç şüphesiz ki bu yılın en beklenen akıllı telefonlarından birisi. Tüketicilerin görmeyi merakla beklediği Galaxy S8 ve S8 Plus, büyük bir sürpriz olmazsa 29 Mart'ta düzenlenecek olan bir basın etkinliğiyle resmen tanıtılacak.

Bu tarihe doğru ilerledikçe cihazlarla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün ise bu yeni modellerin pil kapasiteleri ortaya çıktı.

Galaxy Note 7 ile aynı!

Kore kaynaklı The Investor'ın raporlarına göre Samsung Galaxy S8'de 3,000 mAh, Galaxy S8 Plus modelinde ise 3,500 mAh değerinde pil olacak. Yani S8 Plus'ın pil kapasitesi Galaxy Note 7 modeliyle aynı olacak.

Yayınlanan raporda bu değerlerin Samsung yetkililerinin "son kararları" oldukları da yazıyor.