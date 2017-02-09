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'in '' rengi ülkemizde ta

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 19:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 19:50
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Edge siyah inci Black Pearl renk seçeneği satış
Galaxy S7 Edge'in 'Siyah İnci' rengi ülkemizde satışta

'un '' yani '' adını verdiği yeni ne sahip ülkemizde a sunuldu.

Emre Çetinkaya

Samsung, Apple'ın çok ilgi gören 'Jet Black' ya da Türkçe adıyla 'simsiyah' renkli iPhone 7'lerine 'Siyah inci' Galaxy S7 Edge ile cevap veriyor. Bu anlamda geçen yılın sonuna doğru duyurulan '' modeli ülkemize geldi.

E-ticaret platformu n11.com, 'un amiral gemisi Galaxy S7 Edge'in 128 GB dâhili depolamayla gelen 'Siyah inci' adını verdiği yeni ne sahip modelini a açtı.

Galaxy S7 Edge ailesinden renk ve depolama alanıyla sıyrılan yeni cihaz, 3.589,90 TL satış fiyatına sahip.
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Raleigh Raleigh

Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)=PWM var!

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cevapla 09.02.2017 21:52
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