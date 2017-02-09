Galaxy S7 Edge'in 'Siyah İnci' rengi ülkemizde satışta

Samsung, Apple'ın çok ilgi gören 'Jet Black' ya da Türkçe adıyla 'simsiyah' renkli iPhone 7'lerine 'Siyah inci' Galaxy S7 Edge ile cevap veriyor. Bu anlamda geçen yılın sonuna doğru duyurulan 'Siyah İnci' Galaxy S7 Edge modeli ülkemize geldi.

E-ticaret platformu n11.com, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S7 Edge'in 128 GB dâhili depolamayla gelen 'Siyah inci' adını verdiği yeni renk seçeneğine sahip modelini satışa açtı.

Galaxy S7 Edge ailesinden renk ve depolama alanıyla sıyrılan yeni cihaz, 3.589,90 TL satış fiyatına sahip.