Android sürümlerinin güncel kullanım rakamları açıklandı!

Google'ın son Android sürümü Android 7.0 Nougat, yavaş yavaş mobil dünyada yayılmaya başladı. Kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkan cihazların satışa çıkması ve üst seviye akıllı telefonlara gelen Nougat güncellemesi, yeni Android kullanım oranı raporuna göre sonunda %1'in üzerine çıkmayı başarmış.

Google tarafından açıklanan güncel rakamlara göre, Lollipop sürümü %32.7 ile hala en çok kullanılan Android sürümü olurken, onu %30.7 ile Marshmallow sürümü izliyor.

Ayrıca Nougat'ın kullanım oranının %1.2'ye ulaştığını hatırlatalım.

Apple'ın son sürümü iOS 10 ise %76 seviyelerinde. Bu oranlara bakarak adaptasyon konusunda Android'in daha çok yolunun olduğunu söyleyebiliriz.