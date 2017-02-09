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sürümlerinin güncel kullanım rakamları açıklandı!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 19:11 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 19:26
Etiketler:
google android Nougat Android 7.0 Nougat mobil kullanım oranı
Android sürümlerinin güncel kullanım rakamları açıklandı!

, sürümlerinin en güncel kullanım rakamlarını paylaştı. Android 7.0 , sonunda %1'in üzerine çıkmayı başardı.

Emre Çetinkaya

'ın son sürümü Android 7.0 Nougat, yavaş yavaş dünyada yayılmaya başladı. Kutudan Android 7.0 'la çıkan cihazların satışa çıkması ve üst seviye akıllı telefonlara gelen Nougat güncellemesi, yeni Android raporuna göre sonunda %1'in üzerine çıkmayı başarmış.

Google tarafından açıklanan güncel rakamlara göre, Lollipop sürümü %32.7 ile hala en çok kullanılan Android sürümü olurken, onu %30.7 ile Marshmallow sürümü izliyor.

Ayrıca Nougat'ın kullanım oranının %1.2'ye ulaştığını hatırlatalım.

Apple'ın son sürümü iOS 10 ise %76 seviyelerinde. Bu oranlara bakarak adaptasyon konusunda Android'in daha çok yolunun olduğunu söyleyebiliriz.
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