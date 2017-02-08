ZTE Quartz Android Wear saat geliyor, görseli de sızdırıldı

Hasan Uğur Nayır

Google, Android Wear 2.0'ı nihayet çıkaracak. Bunun yanında yeni yazılım sürümünü, ilk günden itibaren çalıştıracak LG Watch Sport ve Watch Style'in de tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Google, bu yıl pek çok Android Wear 2.0 akıllı saatin farklı iş ortaklarından geleceğini vaat etmişti. Bu saatlerden birisi de ZTE'ye ait görünüyor.

Venturebeat'in haberine göre akıllı saat er meydanına çıkacak en son şirket ZTE olacak. Çinli üreticinin, Android Wear'lı ilk akıllı saat üstünde çalıştığı iddia ediliyor. ZTE Quartz isimli akıllı saate ait olduğu ileri sürülen görsel de yayınlandı.

ZTE Quartz'ın WiFi ve 3G yeteneklerinin olduğu, böylece herhangi bir telefonla eşleşmeden gelen çağların yanıtlanabielceği söyleniyor. ZW10 model numarasına sahip olan saatin diğer özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Saatin Barcelona'da tanıtılıp tanıtılmayacağı belirsiz.