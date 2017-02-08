Swarm'dan arkadaşlık istekleri için yeni ayar!

İlk olarak bir "yer bildirme" uygulaması olarak yola çıkan Swarm, eski adıyla Foursquare iken olduğu kadar popüler olmasa da ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip.
Platformda son dönemde arkadaşlık istekleri sorun olmaya başlamıştı. Alakasız, sahte hesaplar devamlı olarak arkadaşlık isteği gösteriyordu. Bugün bu konuyla ilgili Swarm'dan yeni bir ayar geldi.
Swarm'a gelen yeni gizlilik ayarıyla birlikte arkadaşlık isteklerini sadece tanıyabileceğin kişilerle sınırlayabileceksiniz.
Bunu etkinleştirmek için Swarm uygulama ayarları > gizlilik ayarları'na gidip, "Arkadaşlık İstekleri" için aşağıya kaydır ve "Sadece Arkadaşlarının Arkadaşları"nı seçmeniz yeterli.
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