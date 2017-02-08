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'dan arkadaşlık istekleri için yeni ayar!

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 11:46
Etiketler:
Swarm gizlilik ayarı özellikler mobil arkadaşlık isteği
Swarm'dan arkadaşlık istekleri için yeni ayar!

Son dönemde sorun olmaya başlayan 'daki arkadaşlık isteklerine yeni bir ayar geldi. Artık Swarm'da herkes size gönderemeyecek.

Emre Çetinkaya

İlk olarak bir "yer bildirme" uygulaması olarak yola çıkan Swarm, eski adıyla Foursquare iken olduğu kadar popüler olmasa da ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip.

Platformda son dönemde arkadaşlık istekleri sorun olmaya başlamıştı. Alakasız, sahte hesaplar devamlı olarak gösteriyordu. Bugün bu konuyla ilgili Swarm'dan yeni bir ayar geldi.

Gizlilik ayarı

'a gelen yeni yla birlikte arkadaşlık isteklerini sadece tanıyabileceğin kişilerle sınırlayabileceksiniz.

Bunu etkinleştirmek için Swarm uygulama ayarları > gizlilik ayarları'na gidip, "Arkadaşlık İstekleri" için aşağıya kaydır ve "Sadece Arkadaşlarının Arkadaşları"nı seçmeniz yeterli.

Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz.
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