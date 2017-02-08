Sony'nin yeni görüntü sensörü 1000 FPS video kaydı yapabiliyor

Hasan Uğur Nayır

Sony'nin elinin altında daha kimbilir ne gibi sensör teknolojileri vardır, ama şimdilik bunlar gizli halde. Raporlarda birkaç farklı gelişmiş görüntü, imaj sensöründen bahsediliyordu. Her neyse gelelim, Sony'nin yeni tanıttığı sensöre. Japon teknoloji devi, endüstrinin ilk 3 katmanlı ek bellekli CMOS görüntü sensörü duyurdu. Sony, sensöre yüksek hızda görüntüler yakalaması için RAM ekledi. Mesela 1080p'de 1000 FPS video kaydı yapabiliyor.

Kamera aslında iki şekilde görüntüyü yakalıyor. Bir tanesi 1000 FPS'de, diğeri ise normal hızda. Her ikisi de işlem için RAM'de saklanıyor. Bu çözüm, kameranın yavaş hareketli parçaları normal hızlı videolara kesintisiz olarak entegre etmesine olanak tanıyor. Reflekslerinizin şimşek hızında olmasına hiç gerek yok, çünkü Sony'nin sensörü ani hareketleri algılıyor ve yüksek kare hızında otomatik olarak görüntüyü yakalıyor.

3 katmanlı görüntü sensörüyle kaydedilmiş 960-15 FPS arasında 64 dakikalık şöyle bir video var:

Full HD çözünürlükte 1000 FPS video kaydı harika bir özellik olarak görünüyor, ancak çip üzerindeki RAM fotoğraf kalitesini de artırıyor.

Kamera ve telefonun işlemcisi arasındaki bağlantı yavaş, tipik olarak 1/30 saniyede. Bu bağlantı daha hızlı yapılmadı. Veriler RAM'e girdikten sonra, yonga setinin okuma işlemini gerçekleştirmesi biraz zaman alabilir. Diğer yandan bu durum görüntü işleme donanımının daha hızlı veya daha pahalı olması gerekmediği anlamına geliyor.

Teknik olarak yeni sensör 5520 x 3840 piksel çözünürlüğe (toplam 21.2 MP) ve 1/2,3 inç büyüklüğe (1.22 um piksel) sahip. RAM'i 1 gigabit. Son olarak sensör yavaş çekimde 1000 FPS, dışında 4K'da 60 FPS, 1080p'de ise 240 FPS'yi destekliyor.