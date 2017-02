Şimdi de LG G6 One ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

LG, ticari marka isimlerinin haklarını bir bir alıyor. Koreli şirket aldığı isimler arasına G6 One'la birlikte resmen alfabe çorbası ekledi.

Yeni isimler arasında G6 C, G6 L, G6 M var. Bunların ne oldukları ve kullanılıp, kullanılmayacakları hakkında konuşmak için henüz erken. C ve L, Compact ve Lite olabilir. M nedir? LG G6 Mini diyebiliriz. Bir de teknoloji şirketlerinin favori isimlerinden "One" var. LG G6 One modeli kulağa tanıdık geliyor.

Belki tüm bunlar LG'nin isimlerin başka şekilde kullanılmaması için kendini garantiye alması olabilir. Çünkü şirketler isim haklarını ve patentleri, koruma amacıyla da alabiliyor. Belki G6'nın aksesuarlarının isimleri hakkında konuşuyor olabiliriz. LG G6 açıklandığında muhtemelen bu isim listesinin de akıbetini öğreneceğiz.