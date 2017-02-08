Şimdi de LG G6 One ortaya çıktı

LG, ticari marka isimlerinin haklarını bir bir alıyor. Koreli şirket aldığı isimler arasına G6 One'la birlikte resmen alfabe çorbası ekledi.
Yeni isimler arasında G6 C, G6 L, G6 M var. Bunların ne oldukları ve kullanılıp, kullanılmayacakları hakkında konuşmak için henüz erken. C ve L, Compact ve Lite olabilir. M nedir? LG G6 Mini diyebiliriz. Bir de teknoloji şirketlerinin favori isimlerinden "One" var. LG G6 One modeli kulağa tanıdık geliyor.
Belki tüm bunlar LG'nin isimlerin başka şekilde kullanılmaması için kendini garantiye alması olabilir. Çünkü şirketler isim haklarını ve patentleri, koruma amacıyla da alabiliyor. Belki G6'nın aksesuarlarının isimleri hakkında konuşuyor olabiliriz. LG G6 açıklandığında muhtemelen bu isim listesinin de akıbetini öğreneceğiz.
kalan karakter 1000
valla 8 cekirdek uygun fiyatli bi g6 isterim yani .cok guzel olur. lg orta sinifida dusunurse memnun oluruzcevapla 08.02.2017 15:52
soyle 8 cekirdekli, ekran 5 inc ,ekran ppi 350, pili degisen ,3000 bataryali ,android 7 li,fiyati 1250 gibi olan g6 gorunumlu şık bir lg g6 ım olsun isterim yani neden olmasin .amiraline gucum yetmez abi.cevapla 08.02.2017 15:49
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.