Samsung Galaxy S8'in sanal asistanı Bixby kaç dili destekliyor?

Hasan Uğur Nayır

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni telefonu Galaxy S8'de Bixby adında yeni bir sanal asistan olduğu söylentileri uzun zamandır rivayet ediliyor. Görünüşe göre Bixby'nin arkasında da, Siri'nin geliştirici ekibi tarafından kurulan özel bir şirket var. Şu ana kadar, Bixby'nin nesne ve metinleri kamera ile tanımlayabileceği ve Samsung Pay ile entegrasyona sahip olduğunu duyduk. Şimdi de başka bir detay daha ortaya çıktı.

Endüstri içinde sağlam bağlantıları olan ETNews sitesine göre Bixby, İngilizce, Korece ve Çince'nin dahil olduğu 7-8 farklı dili destekliyor. Bu bilgi Bixby'nin, şu anda Pixel telefonlarda olan, İngilizce ve Almanca dil desteğine sahip Google Asistan'dan daha çok dil bildiğini anlamına geliyor.

Eğer söylenenler doğruysa Samsung, rekabette öne geçebilecek bir adım atabilir. Öte yandan dil desteği sanal bir asistanda önemli olmak birlikte, konuşma tanıma doğruluğu ve gerçek becerileri de oldukça önemli. Şimdilik Bixby'nin bu konulardaki yeteneğinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Galaxy S8, çıktığında ne olduğunu tam olarak göreceğiz. Siz sanal asistan hakkında ne düşünüyorsunuz? S8'den beklentileriniz nedir?