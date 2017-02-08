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ve Plus'ın kılıflarına ait fotoğraflar yayınlandı

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 09:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 10:02
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 S8 Galaxy S8 Plus S8 Plus sızıntı
Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın kılıflarına ait fotoğraflar yayınlandı

Yeni üst düzey telefonlarla alakalı lar devam ediyor.

Hasan Uğur Nayır

'in çalıştığını gösteren ilk canlı fotoğraf yeni yeni fırından çıkmışken, kaynaklar telefonların kılıflarına ait fotoğrafları sızdırdı.

Kılıflar ilk parti üretim gibi duruyor, tamamlanmamış ve cilasız olmaları mümkün. Kılıflarda kamera, LED flaş ve kalp atışı sensörünün yeri belli. Kamera yuvası yeniden boyutlandırılmış. Ayrıca parmak izi tarayıcısı için de oyuk var.

Daha önceki lardan ve 'ın ön tarafında ana ekran düğmesi ve Samsung logosu olmadığını biliyoruz. Eski bir raporda, Samsung'un parmak izi tarayıcısını ekran içine dahil edemediği ve bir takım sorunlarla karşılaştığı ileri sürülmüştü. Belki bu iddia doğru olabilir, bu yüzden parmak izi sensörü arkaya alınmıştır. Belki de hiç böyle bir şey olmadı ve Samsung başından beridir parmak izi sensörünü, arka kısımda kullanmayı planladı.

Galaxy S8 ve S8 Plus'ın, 29 Mart'ta tanıtılması, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise satışa çıkması bekleniyor.
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