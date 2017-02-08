Hasan Uğur Nayır

Brezilyalı Moto G4 topluluğundan bir üye Google+'ta Moto G5 Plus'a ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Söz bu telefon operatörde test edilmek üzere bu kişinin eline geçmiş. Fotoğraf ve mesajın Reddit'te paylaşılmasıyla birlikte, Moto G5 Plus sızıntısı bir anda popüler oldu.

Google+ kullanıcısının iddialarına göre telefonda FM radyo, dijital TV özellikleri var, ayrıca nano sim kartı destekliyor. Önceki nesil telefonlarda sim kartlar, micro sim karttı.

Fotoğrafta telefonun üstünde yazan özelliklere göre, cihazda 5.2 inç'lik Full HD ekran, 12 MP ana kamera, 3000 mAh pil, 2 GHz'de çalışan 8 çekirdekli işlemci, parmak izi okuyucu var. Moto Z ailesinde parmak izi kare şeklindeydi, ama bu telefonda değişmiş. Bu arada telefonun adı da Moto $$ olarak geçiyor.