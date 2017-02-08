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sı bir anda popüler oldu

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 10:37
Etiketler:
motorola Moto G5 Plus lenovo telefon sızıntı reddit google google
Moto G5 Plus sızıntısı bir anda popüler oldu

un özellikleri de belli oldu mu?

Hasan Uğur Nayır

Brezilyalı Moto G4 topluluğundan bir üye +'ta 'a ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Söz bu operatörde test edilmek üzere bu kişinin eline geçmiş. Fotoğraf ve mesajın 'te paylaşılmasıyla birlikte, Moto G5 Plus sı bir anda popüler oldu.

+ kullanıcısının iddialarına göre telefonda FM radyo, dijital TV özellikleri var, ayrıca nano sim kartı destekliyor. Önceki nesil telefonlarda sim kartlar, micro sim karttı.

Fotoğrafta telefonun üstünde yazan özelliklere göre, cihazda 5.2 inç'lik Full HD ekran, 12 MP ana kamera, 3000 mAh pil, 2 GHz'de çalışan 8 çekirdekli işlemci, parmak izi okuyucu var. Moto Z ailesinde parmak izi kare şeklindeydi, ama bu telefonda değişmiş. Bu arada telefonun adı da Moto $$ olarak geçiyor.
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