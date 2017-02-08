Meizu M5s'in tanıtım tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Yeni bir Meizu telefon gelecek hafta açıklanacak. Şirket, 15 Şubat'ta yapılması planan bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı. Davetiyedeki görsel, cihazın temel özelliklerinden birinin hızlı şarj olacağını ortaya koyuyor.

Basın davetiyesinde telefonun adı belli olmasa da, M5s'in etkinliğin yıldızı varsaymak makul olur. Cihaz, TENAA'da zaten ortaya çıktı, benchmark veritabanında listelendi ve ayrıca görselleri de çoktan internete düştü.

Şimdiye kadar yayınlanan bilgilere göre Meizu M5s'te 8 çekirdekli 1.3 GHz'de çalışan sistem çipi (MediaTek MT6753), 5.2 inç'lik HD ekran, 3 GB RAM/32 GB ROM, 4 GB RAM/64 GB ROM, 13 MP ana kamera, 5 MP selfie kamerası, 2930 mAh pil var. Fiyatının da 550 ile 820 TL arasında olması bekleniyor.