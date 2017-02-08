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'in tanıtım tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 16:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 16:12
Etiketler:
meizu Meizu M5s M5s davetiye basın toplantı
Meizu M5s'in tanıtım tarihi belli oldu

Çinli telefon şirket hazırlıklara başladı.

Hasan Uğur Nayır

Yeni bir telefon gelecek hafta açıklanacak. Şirket, 15 Şubat'ta yapılması planan bir etkinlik için göndermeye başladı. Davetiyedeki görsel, cihazın temel özelliklerinden birinin hızlı şarj olacağını ortaya koyuyor.

davetiyesinde telefonun adı belli olmasa da, M5s'in etkinliğin yıldızı varsaymak makul olur. Cihaz, TENAA'da zaten ortaya çıktı, benchmark veritabanında listelendi ve ayrıca görselleri de çoktan internete düştü.

Şimdiye kadar yayınlanan bilgilere göre 'te 8 çekirdekli 1.3 GHz'de çalışan sistem çipi (MediaTek MT6753), 5.2 inç'lik HD ekran, 3 GB RAM/32 GB ROM, 4 GB RAM/64 GB ROM, 13 MP ana kamera, 5 MP selfie kamerası, 2930 mAh pil var. Fiyatının da 550 ile 820 TL arasında olması bekleniyor.
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