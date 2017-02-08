MediaTek, Helio P25'i duyurdu

Hasan Uğur Nayır

MediaTek, Helio P serisi yonga seti ailesinin son üyesini tanıttı. 8 çekirdekli olan çip, çift kamera desteği sunuyor. Tayvanlı şirketin açıklamasına göre P25, çift kameralı akıllı telefonlardan tam olarak yararlanalabilecek şekilde tasarlanmış. MediaTek ayrıca yapılan yeni ilavelerle birlikte ikili kamera desteğinin düşük güç özelliğiyle birleştirildiğini de vurguluyor.

Helio P25, gelişmiş kamera efektlerini makul bir maliyete indiriyor. yongaseti 24 MP'e kadar tek kamera veya 13 MP+13 MP çift kamerayı destekliyor.

Sistem çipinde 2.5 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A53 var, bunun yanında 900 MHz'lik Mali-T880 GPU'su bulunuyor. 16 nm sürecindeki üretim, %25 daha iyi güç verimliliği sunuyor. Helio P25 6GB'a kadar LTE ve RAM desteği de sunuyor.

Helio P25'li ilk telefon örneklerini ise ilk çeyrek içinde muhtemelen göreceğiz.