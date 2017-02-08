Emektar Galaxy S3 ile Galaxy A5 2017 arasında ne kadar fark var?

Akıllı telefon dünyasında cihazlar birbirleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu konuda benchmarklar daha rasyonel olduğu için cihazları bu platformlar üzerinde karşılaştırmak daha doğru gibi görünüyor.

Bu sefer AnTuTu benchmark'ta eski Galaxy S3 modeli ile Galaxy A5 2017 modeli karşılaştırılmış. "adrianisen" adlı Youtube kanalında yapılan testte Galaxy A5 2017 modeli 61.507 puan alırken, Galaxy S3 ise 22.934 puan almış.

Görünüşe göre 2012 yılında piyasaya sunulan amiral gemisi model Galaxy S3 ile günümüzün orta seviye modeli arasında yaklaşık 3 kat performans farkı oluşmuş.

İşte o karşılaştırma;