Android Wear 2.0 duyuruldu, hangi cihazları destekliyor?

Google'ın bir süredir akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear'ın yeni sürümü üzerinde çalışıyordu. Bu anlamda kullanıcıların uzun bekleyişi sona erdi. Google bugün Android Wear 2.0'ı duyurdu.
Gelen bilgilere göre Android Wear 2.0'lı ilk cihazlar LG Watch Sport ve Watch Style, yarın itibarıyla satışa sunulacak.
Yeni sürümle birlikte platform daha kişisel ve yardımcı "arayüzlere" sahip olacak. Kullanıcılar cihazlarının ekranlarını favori uygulamalarından gelen bilgi ve eylemlerle süsleyebilecekler. Aynı zamanda fitness performansınız, takip ettiğiniz hisse senetlerinin güncel değerleri, sonraki randevunuz ve daha fazlasına göz atmanız çok daha basit hale geliyor.
Google'ın deyimiyle Android Wear 2.0, daha bilgilendirilmiş, düzenli, sağlıklı ve en önemli şeylerle bağlantılı kalmanızı sağlayacak.
Bunların yanı sıra Google, Android Wear 2.0'a gelecek haftalarda kavuşacak cihazların listesini paylaştı. İşte o cihazlar;
Asus ZenWatch 2
Asus ZenWatch 3
Casio Smart Outdoor Watch
Casio PRO TREK Smart
Fossil Q Founder
Fossil Q Marshal
Fossil Q Wander
Huawei Watch
LG G Watch R
LG Watch Urbane
LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
Michael Kors Access
Moto 360 2nd Gen
Moto 360 for Women
Moto 360 Sport
New Balance RunIQ
Nixon Mission
Polar M600
TAG Heuer Connected
Android Wear 2.0 tanıtım videosu;
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