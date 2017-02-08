Android Wear 2.0 duyuruldu, hangi cihazları destekliyor?

Google'ın bir süredir akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear'ın yeni sürümü üzerinde çalışıyordu. Bu anlamda kullanıcıların uzun bekleyişi sona erdi. Google bugün Android Wear 2.0'ı duyurdu.

Gelen bilgilere göre Android Wear 2.0'lı ilk cihazlar LG Watch Sport ve Watch Style, yarın itibarıyla satışa sunulacak.

Neler getiriyor?

Yeni sürümle birlikte platform daha kişisel ve yardımcı "arayüzlere" sahip olacak. Kullanıcılar cihazlarının ekranlarını favori uygulamalarından gelen bilgi ve eylemlerle süsleyebilecekler. Aynı zamanda fitness performansınız, takip ettiğiniz hisse senetlerinin güncel değerleri, sonraki randevunuz ve daha fazlasına göz atmanız çok daha basit hale geliyor.

Google'ın deyimiyle Android Wear 2.0, daha bilgilendirilmiş, düzenli, sağlıklı ve en önemli şeylerle bağlantılı kalmanızı sağlayacak.

Bunların yanı sıra Google, Android Wear 2.0'a gelecek haftalarda kavuşacak cihazların listesini paylaştı. İşte o cihazlar;

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch

LG G Watch R

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Michael Kors Access

Moto 360 2nd Gen

Moto 360 for Women

Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected

Android Wear 2.0 tanıtım videosu;