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G6'nın ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 00:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 00:55
Etiketler:
lg LG G6 mobil çıkış tarihi akıllı telefon LG G6 çıkış tarihi
LG G6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı!

'nin yeni amiral gemisi modeli 'nın ortaya çıktı. Belirtilene göre LG G6, 7 Nisan'da satışa sunulacak.

Emre Çetinkaya

'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6 için geri sayım sürüyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında tanıtılacak olan modeliyle ilgili detaylar ise hemen her gün gelmeye devam ediyor.

Bugün fırçalanmış metal tasarımı görünen LG G6 modelinin şimdi ise ortaya çıktı.

Venture Beat'in haberine göre LG G6, 7 Nisan'da satışa sunulacak. Eğer bu tarih doğruysa LG G6 görünüşe göre Galaxy S8 modelinden birkaç hafta önce satışa çıkmış olacak. Galaxy S8'in ise 21 Nisan'da satışa çıkmış olması bekleniyor.

Teknik özellikleri

Tasarım özelliklerinden söz ettikten sonra biraz da LG G6'nın bilinen teknik özelliklerine değinelim. 5.7-inç büyüklüğünde 2,880 x 1,440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden alacak.
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