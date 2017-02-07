LG G6'da neredeyse hiç çerçeve olmayacak. İşte resmi tanıtım tarihi!

Cnet'te yer verilen bilgilere göre LG, G6'nın tanıtım etkinliği için davetiye dağıtımına başladı. Davetiyede dikkat çeken 2 unsur var. Bunlardan ilki, "büyük ekran" faktörü. LG G6'nın 5.7 inç ekranla geleceği bildiriliyordu. Önemli olan ise, cihazın yanlardan neredeyse yok denecek kadar ince çerçevelere sahip olacak olması.

Dikkat çeken ikinci unsur ise, tanıtım tarihi. LG, G6 modelini 26 Şubat - saat 12:00'de resmen tanıtacak, resmi teknik özellikler, çıkış tarihi ve fiyat gibi bilgileri paylaşacak. Biz de sizlerle paylaşacağız tabii ki.