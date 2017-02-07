HTC, Snapdragon 835'li telefonunun testlerine başlayacak

Hasan Uğur Nayır

Dün Weibo'da HTC 11'a ait teknik özellikler sızdırılmıştı. Listenen özelliklere göre telefonda Snapdragon 835 sistem çipi var. Bugün başka bir kaynak SD835'i yeniden onayladı.

Phandroid'in haberine göre HTC içinden bir kaynak, şirketin SD835'li yeni üst düzey telefonunu Verizon'un ağında test etmeye başlayacağını ileri sürdü. Kaynak bu bilgiyle birlikte başka bir detay açıklamadı, ancak hem Weibo'da listenenler hem de bu yeni iddia birbirini destekliyor.

Yaklaşmakta olantelefonunun resmi adı bu noktada bilinmiyor. HTC 11 olarak isimlendirilmesi bekleniyordu, ancak yeni HTC U markası altında piyasaya sürülebilir. Gerçi başka iddialarda HTC 11'in U serisine de dahil edilmeden, yeni bir telefon seri olarak başlatılabileceği vurgulanıyor.