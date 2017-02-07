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, 'li telefonunun testlerine başlayacak

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 11:27
Etiketler:
htc HTC 11 qualcomm Snapdragon 835 snapdragon HTC U
HTC, Snapdragon 835'li telefonunun testlerine başlayacak

Weibo'daki sızıntıyı destekleyen yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Uğur Nayır

Dün Weibo'da 11'a ait teknik özellikler sızdırılmıştı. Listenen özelliklere göre telefonda sistem çipi var. Bugün başka bir kaynak SD835'i yeniden onayladı.

Phandroid'in haberine göre HTC içinden bir kaynak, şirketin SD835'li yeni üst düzey telefonunu Verizon'un ağında test etmeye başlayacağını ileri sürdü. Kaynak bu bilgiyle birlikte başka bir detay açıklamadı, ancak hem Weibo'da listenenler hem de bu yeni iddia birbirini destekliyor.

Yaklaşmakta olantelefonunun resmi adı bu noktada bilinmiyor. olarak isimlendirilmesi bekleniyordu, ancak yeni HTC U markası altında piyasaya sürülebilir. Gerçi başka iddialarda HTC 11'in U serisine de dahil edilmeden, yeni bir telefon seri olarak başlatılabileceği vurgulanıyor.
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