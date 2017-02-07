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Now Launcher resmen öldü

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 12:09
Etiketler:
google Google Now Launcher GNL aosp android sony kütüphane
Google Now Launcher resmen öldü

Önümüzdeki haftalar içinde rafa kaldırılacak

Hasan Uğur Nayır

'ın şu anda Play Store'da iki tane başlatıcı uygulaması var; biri (), diğeri de Pixel Launcher (PL). Birkaç ay içinde sadece biri Play Store'da olacak, diğeri gidecek. Police'in haberine Google, iş ortaklarına gönderdiği mailde Google Now Launcher'ın ilerleyen zamanda Play Store'dan kaldırılacağı yönünde uyarıda bulundu. GNL kullanan üreticilerin ise bir takım seçenekleri var.

Test aşamasındaki cihazlar için SLS (Search Launcher Services) si kullanıma sunuldu. 'nin bir süre önce Google Now panelini (Şimdi Google Feed oldu) stok launcher'ına entegre etmesi için kullandığı aracı bu kütüphanedir. Nexus cihazlar da dahil olmak üzere bazı üreticiler, mobil ürünlerini GNL ile paketliyor. Google bu durumda üreticilerin Launcher3'ü 'den alıp arama hizmetlerini ekleyebileceklerini veya yeni bir launcher yapabileceklerini söylüyor.

Google, isteğe bağlı olarak GNL'yi 1 Mart'ta kaldırmayı planlıyor. Bu durum daha önce launcher'a sahip hiçbir cihazın artık onaylanmayacağını gösteriyor. Piyasada olan mevcut ürünler ise GNL'yi kullanmaya devam edecek ve teknik olarak Google GNL'yi güncelleyebilecek. Ama bu güncellemenin de 2017 ortasına kadar süreceği söyleniyor.
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