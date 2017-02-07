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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 19:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 19:14
Etiketler:
General Mobile GM 5 Plus GM 5 Plus güncelleme mobil yazılım Android 7.1.1 Nougat
General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat yayınlandı!

General e, yeni akıllı telefonu için sinin dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Emre Çetinkaya

Bildiğiniz üzere ülkemizde General Mobile'ın üst seviye akıllı telefonları Google'ın en güncel sürümlerine ayrıcalıklı olarak diğer modellerden öncelikli olarak alabiliyorlar.

Son olarak General Mobile'ın resmi Facebook hesabı üzerinden GM 5 Plus modeli için Android 7.1.1 Nougat sinin dağıtılmaya başladığını duyurdu.

Kademeli olarak dağıtılacak

Belirtilene göre güncelleme, Google tarafından kademeli olarak 11 Şubat akşamına kadar dağıtılacak.

GM 5 için ne zaman?

Paylaşıma bu konuyla ilgili ufak bir bilgi sıkıştıran General e ekibi, bu güncellemenin GM 5 için ise "çok yakında" dağıtılacağını belirtmişler.

Android 7.1.1 Nougat neler getiriyor?

*App shortcuts Özelliği (Uygulama kısayolları)
*"Yeniden başlat" seçeneği
*Gelişmiş Unicode Desteği (100'den fazla emoji desteği)

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