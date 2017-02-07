General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 Nougat yayınlandı!

Bildiğiniz üzere ülkemizde General Mobile'ın üst seviye akıllı telefonları Google'ın en güncel sürümlerine ayrıcalıklı olarak diğer modellerden öncelikli olarak alabiliyorlar.
Son olarak General Mobile'ın resmi Facebook hesabı üzerinden GM 5 Plus modeli için Android 7.1.1 Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başladığını duyurdu.
Belirtilene göre güncelleme, Google tarafından kademeli olarak 11 Şubat akşamına kadar dağıtılacak.
Paylaşıma bu konuyla ilgili ufak bir bilgi sıkıştıran General Mobile ekibi, bu güncellemenin GM 5 için ise "çok yakında" dağıtılacağını belirtmişler.
*App shortcuts Özelliği (Uygulama kısayolları)
*"Yeniden başlat" seçeneği
*Gelişmiş Unicode Desteği (100'den fazla emoji desteği)
Güncelleme ile ilgili merak ettiklerinizi bu başlık altından bizlere sorabilirsiniz.
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