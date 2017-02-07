Galaxy S8'in işlemcisi Snapdragon 835'in performans sonuçları!

Qualcomm'un şu anda en üst seviye mobil işlemcisi olan Snapdragon 835'li hiçbir cihaz piyasada değil. Ancak 2017'nin ilk yarısı itibarıyla Snapdragon 835'li cihazları görmeye başlayacağımızı söyleyelim. Bu cihazlardan birisi de Samsung'un Galaxy S8 modeli olacak.

Şimdi ise bu işlemciyi taşıyan Xiaomi Mix Evo modelinin Geekbench'te test edildiği ve işlemcinin merak edilen performans sonuçlarının geldiği belirtiliyor.

Androud Nougat 7.1.1 işletim sistemiyle çalışan cihazda yapılan Geekbench benchmark testinde Snapdragon 835'in performansı sonuçları görülebiliyor.

1.90 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli CPU'lu işlemci tek çekirdekte 2004 puan alırken, çoklu çekirdek testinden ise 6233 puan almayı başarmış.

Şu anda bu puanlar için çok yüksek diyemeyiz. Ancak bu sonuçların test esnasında elde edildiğini hatırlamakta fayda var.