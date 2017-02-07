Apple iOS 10.3 beta 2'yi yayınladı

Hasan Uğur Nayır

Apple, iOS 10.3 beta 2'yi de geliştiricilerle paylaştı. Eğer kayıtlı geliştirici hesabınız varsa, Apple Geliştirici Merkezi'nden veya OTA yoluyla güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Bu arada Xcode 8.3 beta 2 de çıktı, Swift 3 ile kullanılabilir.

10.3 beta 2'deki yenilikler nedir?

Yeni beta sürümü ile eski 32 bit uygulamaların gelecekteki iOS sürümleriyle çalışmayacaklarını bildiren bir uyarıyla birlikte "Daha fazla bilgi edinin" düğmesi geliyor. Aslında Apple'ın iOS 11'de sadece 64 bit uygulamalara yer vereceği ve eski uygulamaları kaldıracağına dair yeni stratejisini belli eden bir hamle. Konumuza dönecek olursak, düğmeye basınca Ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Yani düğme işlevsel değil, bir sonraki beta güncellemesinde düğme de fonksiyon kazanacaktır.

İngiliz operatör Three için WiFi arama seçeneği 10.3 beta 2'de yer alan diğer bir yenilik. Bunlar dışında şimdilik görünürde başka bir farklılık yok. Eğer yeni bir özellik bulunursa haberimizi güncelleyeceğiz.