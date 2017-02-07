6GB RAM ve 2K ekranlı Asus ZenFone 4 listelendi

Asus hatırlayacağınız üzere geride bıraktığımız CES 2017 fuarında yeni akıllı telefonları ZenFone AR ve ZenFone 3 Zoom'u açıklamıştı. Şirket görünüşe göre şu sıralar ise sıradaki üst seviye akıllı telefon modeli ZenFone 4 üzerinde çalışıyor.

Birkaç hafta önce ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgileri elimize ulaşan yeni ZenFone 4 modeli şimdi ise GFXBench veritabanında listelendi. Asus'un MWC 2017 fuarında tanıtması gündemde olan ZenFone 4 modelinin böylece teknik özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

İddialı özellikler!

5.7-inç büyüklüğünde Quad HD (2560 x 1440 piksel) ekrana sahip olan ZenFone 4, gücünü Snapdragon 820 yongasından alırken, bu yongasına 6GB RAM ve 64GB dahili hafıza eşlik ediyor. Ayrıca Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştıracak olan cihaz, 21-megapiksel arka kamera, 8-megapiksel ön kamera donanımına sahip olacak.

Asus ZenFone 4 hakkında düşünceleriniz neler?