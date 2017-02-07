5000 mAh'lık bu pil, 10 dakikada tamamen şarj oluyor!

Hasan Uğur Nayır

Huawei, Watt Laboratuvarı'yla birlikte teknolojide atılım gerçekleştirdiğini söylemişti. Mobil cihazlar için pil üretiminde grafenin gücü dikkatimizi çekmişti. Huawei'nin dayanıklı pillerini bekliyorken, WPG isimli yeni bir şirket ortaya çıktı ve pil konusunda devrim yapacak grafen powerbank'ı tanıttı.

Küçük bir başlangıç ​​olan WPG, powerbank'ları ticarileştirmek için yatırıma ihtiyaç duydu ve bu yüzden kitle fonlamasından yararlandı. Kitle fonlaması dediğimiz şey ise Kickstarter, IndieGoGo gibi oluşumlar. WPG grafen powerbank için amaç 100 bin yuan toplamaktı, siz bu yazıyı okurken proje 216 bin yuanı geçmiş durumda ve para yükselmeye devam ediyor.

Söz konusu WPG grafen powerbank, 5000 mAh değerinde ve 10 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca 1000 mAh'lık başka bir modeli daha var. İki model 12V/5A hızlı şarjı destekliyor. WPG'nin bu harici pilleri ayrıca 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A gibi diğer dereceleri de destekliyor ve maksimum 18W güç çıkışına sahip. Bu özelliklere rağmen grafen sayesinde aşırı ısınma gibi durumlarla karşılaşmıyor.

Farklı renk seçeneklerine de sahip olan powerbank'ların ne zaman çıkacağı ve fiyatının tam olarak ne olacağı belli değil.