LG G6 ve fırçalanmış metal tasarımı karşınızda

LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6 için geri sayım sürüyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında tanıtılacak olan LG G6 modeliyle ilgili detaylar ise hemen her gün gelmeye devam ediyor. Geçen gün birçok açıdan görüntüsü sızdırılan LG G6'nın bugün yeni görselleri gün yüzüne çıktı.

AndroidPure tarafından paylaşılan görsellerde LG G6 net şekilde görülebiliyor. Ringke tarafından LG G6 için üretilen kılıflara özel hazırlanan görseller sayesinde LG G6 modelini de net şekilde görebiliyoruz.

Görsellere baktığımızda, ilk gözümüze çarpan şeyin arka taraftaki LED flaşlı çift arka kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu arka taraftaki kamera modülünün hemen alt kısmında ise parmak izi sensörü bulunuyor.

Ön tarafta ise üst ve alt kısımlarda dar çerçeveler görünüyor. Ön-üst kısma ise ön kamera konumlandırılmış. Ayrıca ses tuşları sol ve SIM slotu ise sağ yan tarafa konumlandırılmış.

Fırçalanmış metal tasarıma sahip olan cihazın USB C Type portu ve hoparlörleri alt tarafta iken 3.5 mm ses girişi ise üst tarafta yer alıyor.

Teknik özellikleri

Tasarım özelliklerinden söz ettikten sonra biraz da LG G6'nın bilinen teknik özelliklerine değinelim. 5.7-inç büyüklüğünde 2,880 x 1,440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden alacak.

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