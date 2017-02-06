Lenovo K6 Note ülkemizde satışta, işte fiyatı ve özellikleri

Lenovo'nun yeni akıllı telefon modellerinden birisi olan K ailesine mensup Lenovo K6 Note modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz orta seviye özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor. 5,5 inç FHD ekrana sahip olan K6 Note, 16 MP çözünürlüklü ve çift tonlu LED flaşlı arka kamerası ve 8 MP ön kamerası ile iyi bir çekim deneyimi sunuyor. Bu kamerasını tamamen metal tasarımıyla da destekleyen Lenovo K6 Note, Dolby Atmos ses sistemiyle dikkat çekiyor.

4000 mAh güçlü bataryaya sahip olan cihaz ayrıca, tek SIM kart girişi, 4G LTE bağlantısı, 32 GB depolama alanı, 3GB/4GB RAM, Qualcomm Snapdragon 64-bit sekiz çekirdekli 1.4 GHz işlemci gibi özellikler bulunduruyor.

Lenovo K6 Note, Turkcell Mağazaları'nda temlikli olarak satışa sunuluyor. Cihazın fiyatı ise 1.299 TL.

Lenovo K6 Note teknik özellikler

- 5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD IPS ekran

- Adreno 505 GPU ve sekiz çekirdekli (4 x 1.2 GHz Cortex A53 + 4 x 1,5 GHz Cortex A53) 64-bit işlemci ile Qualcomm Snapdragon 430

- 3 GB/4 RAM, 32 GB dahili bellek, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir depolama

- Android 6.0.1 Marshmallow

- Çift ​​tonlu LED Flash ile 16MP arka kamera

- 8 Megapiksel ön kamera

- Parmak izi sensörü, Dolby Atmos

- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS

- 4000 mAh pil

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