HTC 11'in özellikleri ve fotoğrafı sızdı!

Tayvanlı HTC'nin finansal sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunlarını aşmak için çalışmalarını sürdüren şirket şu sıralar HTC Ocean kod adlı iddialı bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelin HTC 11 adıyla piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Bu modelin son olarak bugün yeni ekran görüntüleri ve bilgileri Çinli sosyal ağ Weibo'da sızdırıldı. Bu sızıntıyla birlikte cihazın merak edilen teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

HTC 11'in teknik özellikleri

Android 7.12 (7.1.2 değil) işletim sistemini Sense UI 9.0 ile birleştiren HTC 11, Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza gibi özelliklere sahip olan HTC 11'in, 1556 x 2550 piksel çözünürlüğünde ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın ekranının boyutu ise şu an belirsiz.

Öte yandan HTC'nin bu yeni modelini bahar aylarında tanıtması bekleniyor.