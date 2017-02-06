| Üye ol | 06 Şubat 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

11'in özellikleri ve fotoğrafı sızdı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 06.02.2017, 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 17:37
Etiketler:
htc HTC 11 akıllı telefon teknik özellikler mobil HTC Ocean
HTC 11'in özellikleri ve fotoğrafı sızdı!

'nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan ile ilgili yeni detaylar geldi.

Emre Çetinkaya

Tayvanlı 'nin finansal sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunlarını aşmak için çalışmalarını sürdüren şirket şu sıralar HTC Ocean kod adlı iddialı bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelin HTC 11 adıyla piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Bu modelin son olarak bugün yeni ekran görüntüleri ve bilgileri Çinli sosyal ağ Weibo'da sızdırıldı. Bu sızıntıyla birlikte cihazın merak edilen i de ortaya çıkmış oldu.

İlgili: 2017'nin en iddialı akıllı telefon modelleri!

HTC 11'in teknik özellikleri

Android 7.12 (7.1.2 değil) işletim sistemini Sense UI 9.0 ile birleştiren , Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili hafıza gibi özelliklere sahip olan HTC 11'in, 1556 x 2550 piksel çözünürlüğünde ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın ekranının boyutu ise şu an belirsiz.

Öte yandan HTC'nin bu yeni modelini bahar aylarında tanıtması bekleniyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16602
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın