Android 7.0 Nougat'lı Galaxy S7 edge'in pil performansı

Ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için geldi, gelecek denilen Android 7.0 Nougat güncellemesi bildiğiniz üzere yurt dışındaki bazı kullanıcılar için yayınlanmıştı. Güncellemenin cihazı nasıl etki edeceği en çok merak edilen konulardan biriydi. Bugün bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

GSMArena sitesi Nougat güncellemesini alan Exynos 8890 yonga setine sahip olan Galaxy S7 edge modelini pil testine soktu. Belirtilene göre testler, Snapdragon 820, Marshmallow'lu, Exynos 8890, Marshmallow'lu ve Exynos 8890, Nougat'lı Galaxy S7 edge modelleriyle yapılmış.

Bu modellerin Web'de gezinme, video oynatma ve konuşma süresi aynı kullanım şekliyle test edilmiş. Nougat'lı Galaxy S7 edge modelinin pil ömrü Web'de gezinmede ve video oynatmada geride kalırken, konuşma süresinde önde görünüyor.

İşte ilgili grafikler;

Web'de gezinme

Video oynatma

Konuşma süresi