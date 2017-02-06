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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 00:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 00:23
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Edge pil performansı mobil akıllı telefon Galaxy S7 edge Nougat Android 7.0 Nougat güncelleme
Android 7.0 Nougat'lı Galaxy S7 edge'in pil performansı

Bazı kullanıcıları için si yayınlandı. Peki bu güncelleme cihazın nı nasıl etkiledi?

Emre Çetinkaya

Ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için geldi, gelecek denilen Android 7.0 Nougat si bildiğiniz üzere yurt dışındaki bazı kullanıcılar için yayınlanmıştı. Güncellemenin cihazı nasıl etki edeceği en çok merak edilen konulardan biriydi. Bugün bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

İlgili: Samsung Galaxy S7 ve S7 edge için Nougat güncellemesine ne oldu?

GSMArena sitesi Nougat güncellemesini alan Exynos 8890 yonga setine sahip olan Galaxy S7 edge modelini pil testine soktu. Belirtilene göre testler, Snapdragon 820, Marshmallow'lu, Exynos 8890, Marshmallow'lu ve Exynos 8890, Nougat'lı modelleriyle yapılmış.

Bu modellerin Web'de gezinme, video oynatma ve konuşma süresi aynı kullanım şekliyle test edilmiş. Nougat'lı Galaxy S7 edge modelinin pil ömrü Web'de gezinmede ve video oynatmada geride kalırken, konuşma süresinde önde görünüyor.

İşte ilgili grafikler;

Web'de gezinme

Video oynatma

Konuşma süresi
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