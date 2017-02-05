Samsung ve Apple, 2016'da işlemcilere servet ödedi!

Teknoloji dünyasının önde gelen iki şirketi Apple ve Samsung, yerlerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde onlarca cihaz piyasaya sunan şirketler bu şirketlerinde yer verdikleri işlemcilere her yıl servet ödüyorlar.

Gartner'ın raporuna göre Apple ve Samsung, 2016 yılında mobil işlemcilere toplamda 61.7 milyar $ harcamış. Bu rakam, 2015 yılında harcadıkları rakamdan 400 milyon $ daha fazla.

Ayrıca bu iki şirket, 2016 yılında üretilen işlemcilerin %18.2'lik kısmını kullanmış.

Öte yandan 2016'daki en çok işlemci satın alan 10 şirketten 4'ünün ABD'li, 3'ünün Çinli, 2'sinin Güney Koreli ve 1'inin ise Japon olduğu belirtiliyor.