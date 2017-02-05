| Üye ol | 05 Şubat 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

le hız testinde

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.02.2017, 12:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 12:59
Etiketler:
Samsung Galaxy A5 (2017) Asus Zenfone 3 karşılaştırma benchmark antutu mobil yazılım
Samsung Galaxy A5 2017 ile ASUS Zenfone 3 benchmark hız testinde

İki yeni model, le hız testinde karşı karşıya geldi.

Emre Çetinkaya

Akıllı telefon dünyasında cihazlar birbirleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu konuda benchmarklar daha rasyonel olduğu için cihazları bu platformlar üzerinde k daha doğru gibi görünüyor.

Son olarak "adrianisen" adlı Youtube kanalı orta seviyede konumlandırılan iki akıllı telefon modeli, Galaxy A5 2017 ile ASUS Zenfone 3'ü AnTuTu Benchmark'ta karşı karşıya getirmiş.

Birbirine yakın özelliklerle donatılan modellerin sonuçları da yine yakın olmuş. Zenfone 3 modeli benchmark testinden 63.339 puan alırken, Galaxy A5 2017 ise 61.349 puan almış.

İşte o video;
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16594
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın