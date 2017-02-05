Samsung Galaxy A5 2017 ile ASUS Zenfone 3 benchmark hız testinde

Akıllı telefon dünyasında cihazlar birbirleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu konuda benchmarklar daha rasyonel olduğu için cihazları bu platformlar üzerinde karşılaştırmak daha doğru gibi görünüyor.

Son olarak "adrianisen" adlı Youtube kanalı orta seviyede konumlandırılan iki akıllı telefon modeli, Galaxy A5 2017 ile ASUS Zenfone 3'ü AnTuTu Benchmark'ta karşı karşıya getirmiş.

Birbirine yakın özelliklerle donatılan modellerin benchmark sonuçları da yine yakın olmuş. Zenfone 3 modeli benchmark testinden 63.339 puan alırken, Galaxy A5 2017 ise 61.349 puan almış.

İşte o video;