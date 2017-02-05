LG G6 için ne dediler?

LG'nin sıradaki amiral gemisi modeli G6, yakında resmen tanıtılacak ve satışa sunulacak. Gelen bilgiler, ürünün suya ve toza karşı dayanıklı bir metal tasarıma sahip olacağı ve pilinin çıkarılamayacağı yönünde.

Peki bu seçimler LG fanlarını ne derece mutlu etti?

GSMArena sitesi, bir anket başlatarak teknolojiseverlerin nabzını tuttu.

Ankete katılanların %54'lük kesimi, LG G6'nın köşelerden yumuşatılmış metal, suya ve toza karşı dayanıklı tasarımını beğendiğini dile getirmiş.

%12'lik kesim, çıkarılabilir pilin olmamasını eleştirmiş.

%27'lik kesim ürünün fiyatını beklerken, %6'lık kesim ise Apple'ın daha iyi şeyler yapabileceğini ve bu sebeple de beklemeyi tercih edeceğini dile getirmiş:

Peki siz ne dersiniz?