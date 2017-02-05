iPhone'un OLED bilmecesi daha da karmaşık hale geldi

Hasan Uğur Nayır

Uzun zamandandır yeni iPhone'da OLED panel kullanılacağı iddia ediliyor. Apple kahini Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı notlara göre üç yeni iPhone çıkacak. İki telefonda mevcut IPS LCD ekran olacak, üçüncü modelde ise OLED panel yer alacak. Kuo'nun bu tahminlerini destekleyen farklı kaynaklardan gelen raporlar da var. Tüm bunlara rağmen söylentiler çatallaşıyor.

Çin'den gelen taze bir rapora göre, Apple üç iPhone modelinde de OLED ekran kullanacak. Hatta şirket OLED ekranı farklı boyutlarda birkaç prototipte denemiş. Aynı kaynak premium iPhone modelini onaylarken, diğer iki telefona göre daha benzersiz yeteneklere sahip olacağını ileri sürdü. Söz konusu özellikler için herhangi bir detaya yer verilmemiş.

OLED ekran renk doygunluğu, sıcaklığı, parlaklık gibi noktaları güçlendirebilir. Ayrıca OLED, derin siyahları göstermekte başarılı ve arka aydınlatma çözümüyle daha az güç tüketiyor. Mevcut iPhone'larda yer alan LCD IPS teknolojisinin maliyeti OLED'e göre daha yüksek.