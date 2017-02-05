Güneş ışınları iPhone 7'yi eritebilir mi?

Şu günlerde Youtube'da birbirinden ilginç videolara rastlıyoruz. Aslına bakarsanız şu andaki sistem Youtuberları buna zorluyor. Çünkü çekilen video ne kadar ilginç, ne kadar yaratıcı olursa izlenme sayıları o kadar artıyor.

Son olarak GizmoSlip adlı Youtube kanalı, iPhone 7'yi parabolik ayna kullanarak, güneş ışınlarıyla eritmeye çalışmışlar.

Başarılı olup olmadıklarını aşağıdaki videoyu izleyerek görebilirsiniz. İşte o video;