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Güneş ışınları 'yi eritebilir mi?

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 12:45
Etiketler:
video youtube güneş ışını iphone 7 parabolik ayna deney
Güneş ışınları iPhone 7'yi eritebilir mi?

Yeni iPhone'lara yapılan işkence testleri bitmedi. Son olarak kullanarak güneş ışınlarıyla 'yi eritmeye çalışmışlar.

Emre Çetinkaya

Şu günlerde 'da birbirinden ilginç lara rastlıyoruz. Aslına bakarsanız şu andaki sistem Youtuberları buna zorluyor. Çünkü çekilen video ne kadar ilginç, ne kadar yaratıcı olursa izlenme sayıları o kadar artıyor.

Son olarak GizmoSlip adlı Youtube kanalı, iPhone 7'yi parabolik ayna kullanarak, güneş ışınlarıyla eritmeye çalışmışlar.

Başarılı olup olmadıklarını aşağıdaki videoyu izleyerek görebilirsiniz. İşte o video;
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