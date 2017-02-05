Android Wear 2.0 ve LG'nin yeni saatleri için yeni tarih

Akıllı saat pazarı günden güne büyüyor. Kullanıcıların yavaş yavaş ilgi göstermeye başladıkları bu pazar için hazırlanan ürünlerle ilgili haberleri hemen her gün görüyoruz.

Bu anlamda LG, LG Watch Style ve LG Watch Sport adlı iki yeni akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Bu modellerin yanı sıra yeni mobil işletim sistemi Android Wear 2.0'ın da tanıtılması bekleniyor.

Şimdiye kadar 10 Şubat tarihinde tanıtılacağı söylenen Android Wear 2.0 ve LG'nin yeni saatleri için bugün yeni bir tarih ortaya çıktı.

Mobil dünyanın sızıntı kaynağı Evan Blass, yeni tarihi 8 Şubat olarak açıkladı.