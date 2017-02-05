| Üye ol | 05 Şubat 2017,Pazar
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ve LG'nin yeni saatleri için yeni tarih

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 13:33
Etiketler:
akıllı saat LG Watch Style LG Watch Sport Android Wear 2.0 mobil
Android Wear 2.0 ve LG'nin yeni saatleri için yeni tarih

ile birlikte ve için yeni tarih verildi.

Emre Çetinkaya

pazarı günden güne büyüyor. Kullanıcıların yavaş yavaş ilgi göstermeye başladıkları bu pazar için hazırlanan ürünlerle ilgili haberleri hemen her gün görüyoruz.

Bu anlamda LG, LG Watch Style ve LG Watch Sport adlı iki yeni akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Bu modellerin yanı sıra yeni işletim sistemi Android Wear 2.0'ın da tanıtılması bekleniyor.

İlgili: LG Watch Style'ın fiyatı belli oldu

Şimdiye kadar 10 Şubat tarihinde tanıtılacağı söylenen ve LG'nin yeni saatleri için bugün yeni bir tarih ortaya çıktı.

Mobil dünyanın sızıntı kaynağı Evan Blass, yeni tarihi 8 Şubat olarak açıkladı.
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