Samsung Galaxy S7 ve S7 edge için Nougat güncellemesine ne oldu?

Samsung, Galaxy S7/S7 edge modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini çoktan dağıtmaya başlamıştı. Ancak bu dağıtım işlemi "bazı bölgelerle" sınırlı kalmıştı. Peki ülkemiz de dahil olmak üzere diğer ülkelerde bu güncelleme ne zaman dağıtılacak?

Bu konuyla ilgili yeni bilgiler bir Singapur'lu kullanıcı ile Samsung yetkilileri arasındaki konuşma esnasında ortaya çıktı.

Samsung yetkilisinin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya göre Galaxy S7 ve S7 edge için Nougat güncellemesi önümüzdeki çeyrek içinde yayınlanacak. Hatta Samsung yetkilisinin açıklamasını direkt alacak olursak, kabaca "Nisan-Haziran" döneminde yayınlanacak.

Tabii bu açıklamanın Singapur'daki kullanıcılar için yapıldığını unutmayalım. Ancak sonuçta, daha önce dağıtılmaya başlayan bir güncelleme için böyle ileri bir tarih verilmiş olması bazı sorunların yaşandığını ortaya koyuyor. Bu yüzden ülkemizdeki kullanıcılar için de bu güncellemenin yakın bir tarihte dağıtılmasını beklemiyoruz.

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