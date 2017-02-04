| Üye ol | 04 Şubat 2017,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

birçok açıdan görüntülendi!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 04.02.2017, 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 11:28
Etiketler:
LG G6 lg mobil MWC 2017 sızıntı akıllı telefon
LG G6 birçok açıdan görüntülendi!

'nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan 'nın birçok açıdan görüntülendiği görüntüleri sızdırıldı.

Emre Çetinkaya

Şubat ayının teknoloji dünyası için ayrı bir önemi var. Bu ay yılın en önemli teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi, 27 Şubat'ta kapılarını açacak ve 2 Mart tarihinde de kapanacak.

Bu fuarın en merakla beklenen modellerinden birisi ise LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6 olacak. 'nın tanıtılacağı tarih yaklaştıkça, cihazla iili yeni bilgiler ve lar gelmeye devam ediyor.

İlgili: LG G6'nın fiyatı sızdı, G5'ten biraz daha pahalı olacak!

Kısa bir süre önce arka tarafı görüntülenen LG G6 modelinin şimdi ise Koreli kaynak (UnderKG.co.kr) tarafından birçok açıdan görüntüsü sızdırıldı.

Öte yandan LG G6, 5.7-inç 1440 x 2880 piksel ekran (18:9 boy oranı), dört çekirdekli CPU ve Adreno 530 GPU'lu Snapdragon 821 yonga seti ve Type-C USB portu gibi özelliklerle gelecek.

LG G6 hakkında ne düşünüyorsunuz?

İşte o görüntüler;
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16589
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın