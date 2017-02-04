LG G6 birçok açıdan görüntülendi!

Şubat ayının teknoloji dünyası için ayrı bir önemi var. Bu ay yılın en önemli teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi, 27 Şubat'ta kapılarını açacak ve 2 Mart tarihinde de kapanacak.

Bu fuarın en merakla beklenen modellerinden birisi ise LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6 olacak. LG G6'nın tanıtılacağı tarih yaklaştıkça, cihazla ilgili yeni bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce arka tarafı görüntülenen LG G6 modelinin şimdi ise Koreli kaynak (UnderKG.co.kr) tarafından birçok açıdan görüntüsü sızdırıldı.

Öte yandan LG G6, 5.7-inç 1440 x 2880 piksel ekran (18:9 boy oranı), dört çekirdekli CPU ve Adreno 530 GPU'lu Snapdragon 821 yonga seti ve Type-C USB portu gibi özelliklerle gelecek.

LG G6 hakkında ne düşünüyorsunuz?

İşte o görüntüler;