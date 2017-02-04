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için mini si

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Giriş Tarihi: 04.02.2017, 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 12:01
Etiketler:
samsung mobil Galaxy Note 5 güncelleme yazılım akıllı telefon
Galaxy Note 5 için mini yazılım güncellemesi

Ülkemizdeki kullanıcıları için mini bir yayınlandı.

Emre Çetinkaya

bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy Note 5 kullanıcıları için mini bir si dağıtmaya başladı. Yaklaşık 76 MB dosya boyutunda olan bu güncelleme cihaza şunları getiriyor;

*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve küçük hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.

Nasıl yüklenir?

OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Güncellemeyle ilgili sorularınızı bu başlık altından sorabilirsiniz.
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ali ali

10 gün oldu yeni haber yapıyorsunuz

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evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 12:34
Tuncay Tuncay

Bu güncelleme 2 hafta olacak nerdeyse haberini şimdi veriyorsunuz. Görünce yeni güncelleme geldi sandım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 12:22
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