Galaxy Note 5 için mini yazılım güncellemesi

Samsung bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy Note 5 kullanıcıları için mini bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Yaklaşık 76 MB dosya boyutunda olan bu güncelleme cihaza şunları getiriyor;
*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve küçük hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.
OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.
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Bu güncelleme 2 hafta olacak nerdeyse haberini şimdi veriyorsunuz. Görünce yeni güncelleme geldi sandımcevapla 04.02.2017 12:22
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