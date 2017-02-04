Galaxy Note 5 için mini yazılım güncellemesi

Samsung bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy Note 5 kullanıcıları için mini bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Yaklaşık 76 MB dosya boyutunda olan bu güncelleme cihaza şunları getiriyor;

*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve küçük hata düzeltmeleri.

*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.

*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.

Nasıl yüklenir?

OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

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