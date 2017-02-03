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Ve , yeni üretimleri için tarih verdi

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 13:30
Etiketler:
apple iphone twitter hindistan
Ve Apple, yeni iPhone üretimleri için tarih verdi

Bir ihtimal olarak fiyatlarında düzenlemeler olabilir.

Mahmut Saral

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Apple'ın Hindistan'da fabrika kuracağı ve burada da iPhone üretimi için çalışmalar yapacağından bahsetmiştik. Şimdi de yeni detaylar geldi.

Gelen bilgilere göre , nisan ayından itibaren Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'de üretimine başlıyor. Bu bilgi, Karnataka Eyaleti IT Bakanı Priyank Kharge'ın Twitter hesabından paylaşıldı.

Apple'ın devlet yönetimiyle de görüşerek bu ülkede daha uygun fiyata üretim gerçekleştirmek istediği bildiriliyor. Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.
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Ahmet Ahmet

Tarih verdi diyosunuz tarih yok

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hayır0
cevapla 03.02.2017 13:46
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