Ve Apple, yeni iPhone üretimleri için tarih verdi

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Apple'ın Hindistan'da fabrika kuracağı ve burada da iPhone üretimi için çalışmalar yapacağından bahsetmiştik. Şimdi de yeni detaylar geldi.

Gelen bilgilere göre Apple, nisan ayından itibaren Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'de iPhone üretimine başlıyor. Bu bilgi, Karnataka Eyaleti IT Bakanı Priyank Kharge'ın Twitter hesabından paylaşıldı.

Apple'ın Hindistan devlet yönetimiyle de görüşerek bu ülkede daha uygun fiyata üretim gerçekleştirmek istediği bildiriliyor. Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.