| Üye ol | 03 Şubat 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

, telefonların kaç milyon satıldığını duyurdu

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 03.02.2017, 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 11:28
Etiketler:
sony xperia satışlar Xperia Z5 Premium
Sony, Xperia telefonların kaç milyon satıldığını duyurdu

Yeni ürünler merakla bekleniyor.

Mahmut Saral

Sony, 2016'nın 4. çeyreği itibarıyla finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın özellikle akıllı telefon pazarında nasıl bir performans sergilediğini merak ediliyordu.

Sonuçlara göre Sony Mobile Communications, 4. mali çeyrek itibarıyla 5.1 milyon adet Xperia telefon satışı gerçekleştirdi. Bu, 2015'teki aynı çeyrek ile kıyaslandığında 2 katı artış söz konusu.

2016 toplamında ise, 15 milyon satılmış. Bu toplam rakam, 2012'den bu yana 'nin en düşük yıllık satış rakamı olarak da kayıtlara geçti.

Bakalım bundan sonrasında neler olacak...

Rapor: Sony Xperia Z5 Premium'un yeni modeli geliyor
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
hakan hakan

Tasarımı neden iyileştiremiyorlar çok ilginç. En basit çinli firmalar bile daha görsel bir telefon oluşturabiliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 12:14
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16585
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın