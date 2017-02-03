Sony, Xperia telefonların kaç milyon satıldığını duyurdu

Sony, 2016'nın 4. çeyreği itibarıyla finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın özellikle akıllı telefon pazarında nasıl bir performans sergilediğini merak ediliyordu.

Sonuçlara göre Sony Mobile Communications, 4. mali çeyrek itibarıyla 5.1 milyon adet Xperia telefon satışı gerçekleştirdi. Bu, 2015'teki aynı çeyrek ile kıyaslandığında 2 katı artış söz konusu.

2016 toplamında ise, 15 milyon Xperia satılmış. Bu toplam rakam, 2012'den bu yana Sony'nin en düşük yıllık satış rakamı olarak da kayıtlara geçti.

Bakalım bundan sonrasında neler olacak...