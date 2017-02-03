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, 2017'de 'le ilgili tanıtım planlıyor

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 16:43
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus S8 mwc MWC 2017 barcelona ispanya
Samsung, MWC 2017'de Galaxy S8'le ilgili tanıtım planlıyor

Güney Koreli şirket ne yapmayı planlıyor?

Hasan Uğur Nayır

Mobil bölümü şefi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'in 2017'de olmayacağını açıklamıştı. Kulislerden gelen havadislere göre ve S8 Plus (Adı Pro da olabilir) 29 Mart'ta özel bir etkinlikle tanıtılacak. 'nin yıldızı ise Galaxy Tab S3 tablet olacak görünüyor.

Yine de 'da Galaxy S8'le ilgili tanıtım olabilir. Kore'den gelen yeni bir raporda, Samsung'un, MWC'de S8'e ait bir dakikalık tadımlık video yayınlayacağı iddia edildi. Bu video cihazın tasarımını içeriyormuş.

Gerçi Samsung'un böyle bir şey yapması sürpriz değil. Geçtiğimiz sene de Gear S3'le alakalı teaser yayınlanmıştı. Sizin S8'den beklentileriniz nedir?
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