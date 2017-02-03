Samsung, MWC 2017'de Galaxy S8'le ilgili tanıtım planlıyor

Hasan Uğur Nayır

Samsung Mobil bölümü şefi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galaxy S8'in MWC 2017'de olmayacağını açıklamıştı. Kulislerden gelen havadislere göre S8 ve S8 Plus (Adı Pro da olabilir) 29 Mart'ta özel bir etkinlikle tanıtılacak. MWC 2017'nin yıldızı ise Galaxy Tab S3 tablet olacak görünüyor.

Yine de Barcelona'da Galaxy S8'le ilgili tanıtım olabilir. Kore'den gelen yeni bir raporda, Samsung'un, MWC'de S8'e ait bir dakikalık tadımlık video yayınlayacağı iddia edildi. Bu video cihazın tasarımını içeriyormuş.

Gerçi Samsung'un böyle bir şey yapması sürpriz değil. Geçtiğimiz sene de Gear S3'le alakalı teaser yayınlanmıştı. Sizin S8'den beklentileriniz nedir?